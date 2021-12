Laure Manaudou exténuée : son fils Lou très en forme dès le matin !

C'est à se demander ce qui est le plus épuisant, une carrière de sportif de haut niveau ou s'occuper de ses enfants ? Pour Laure Manaudou, le choix est certainement compliqué à faire ! L'ancienne médaillée d'or olympique de 35 ans est l'heureuse maman de trois beaux enfants. Une petite Manon née en avril 2010 de sa relation avec Frédérick Bousquet, Lou né en juillet 2017 et le petit dernier né en janvier 2021 de son histoire actuelle avec Jérémy Frérot.

Une grande famille qui demande beaucoup d'énergie à la soeur de Florent. Elle avait d'ailleurs révélé être contente de pouvoir s'échapper de son quotidien récemment pour participer à une émission au côté de son frère. Et au petit jeu de l'enfant le plus énergique de la maison, il semblerait bien que ce soit Lou qui obtienne la médaille ! Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 157 000 abonnés, Laure Manaudou vient de partager une story des plus explicites. Sur la photo on peut voir son fils Lou, de dos, habillé d'une cape de super-héros et d'un casque. Sans qu'elle ait vraiment besoin de faire un dessin, l'ancienne sportive écrit simplement "Debout depuis 5h30".

Un réveil très matinal qui ne semble pas vraiment du goût de la jeune maman ! Lou semble déjà bien réveillé et prêt à passer sa journée à jouer dans la maison. Au loin, on aperçoit une silhouette qui ressemble fortement à celle de Jérémy Frérot. Le papa est donc également obligé d'être très matinal pour s'occuper de son garçon.

Un petit moment de vie partagée par Laure Manaudou, qui est bien de retour dans son foyer comme on l'a vu récemment avec la soirée torride passée en compagnie de son mari !