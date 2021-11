Laure Manaudou maman de 3 enfants : "Contente de partir" de la maison, elle raconte

C'est un programme qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, pour son originalité comme pour les nombreuses stars qui le compose. Dans Celebrity Hunted, quatre duos doivent échapper par tous les moyens à la traque d'experts par tous les moyens. Aux côtés de Ramzy Bedia, Dadju ou encore Franck Gastambide, on retrouve également Laure Manaudou et son frère Florent, qui forme une belle doublette de sportifs accomplis. Une émission et une expérience à deux qui ont beaucoup plu à l'ancienne nageuse de 35 ans. "Le concept était très excitant, et c'était surtout l'occasion de passer du temps ensemble", explique-t-elle pour Télé 7 Jours.

Un beau moment à deux pour le frère et la soeur, mais également une opportunité de casser un peu le quotidien, notamment pour la compagne de Jérémy Frérot, mère de trois enfants et qui a accueilli son petit dernier en janvier dernier. Au début réticente à l'idée de laisser sa progéniture pendant plusieurs semaines, elle a fini par accepter. "Florent a tout de suite été motivé. Moi, j'ai eu plus de mal à me lancer. Comme le tournage était prévu deux mois après mon accouchement, j'ai longtemps hésité. Mais finalement, quand j'ai vu ce que c'était d'être à la maison avec trois enfants, j'étais contente de partir !", raconte-t-elle.

Leurs parents ont également participé !

Une belle opportunité pour se recentrer sur soi-même et profiter d'un moment avec son frère pour les deux sportifs qui doivent certainement avoir du mal à se voir avec leurs nombreuses responsabilités. Et ce ne sont d'ailleurs pas les deux seuls membres de la famille à avoir participé à Celebrity Hunted comme le dévoile Laure pour qui "c'était une évidence" d'impliquer leurs parents. "Notre mère est fan de films et de romans policiers. On savait très bien qu'elle allait tout faire pour nous aider", assure-t-elle.