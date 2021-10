Florent et Laure Manaudou font équipe pour un projet complètement fou !

Dans la famille Manaudou, on aime relever des défis d'importance. Laure et Florent sont tous les deux des nageurs d'exception, récompensés aux Jeux olympiques à plusieurs reprises. Désormais retraitée des bassins, la femme de Jérémy Frérot mène une vie active entourée de son mari et de ses deux garçons nés en 2017 et en 2021. Florent Manaudou, de son côté, n'en a toujours pas fini avec le sport et après une très belle médaille d'argent à Tokyo cet été, il a pour objectif de briller en 2024 à Paris.

Si tous les deux semblent bien occupés par leurs vies respectives, ils viennent tout juste d'annoncer un projet commun qui devrait ravir leurs fans. Le fiancé de la belle Pernille Blume et sa soeur ont publié sur leurs comptes Instagram des images de ce nouveau défi qu'ils se sont lancés et que l'on connaît sous le nom mystérieux de Celebrity Hunted. "C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous la bande-annonce d'un projet unique et excitant auquel j'ai participé : #CelebrityHunted. Une compétition hors du commun", a écrit le beau gosse de 30 ans.

Dans ce jeu grandeur nature qui sera diffusé sur la plateforme Prime Video à partir du 29 octobre prochain, quatre duos de stars feront tout pour échapper à des professionnels de la traque. Parmi les invités, on retrouve Ramzy Bédia et Franck Gastambide ou encore Dadju. Laure Manaudou a également publié le teaser de l'émission sur son compte Instagram, preuve que le frère et la soeur semblent très motivés par ce projet commun.