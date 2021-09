Florent Manaudou fiancé ! Aux anges, Pernille Blume dévoile sa jolie bague

Florent et Pernille sont en couple depuis février 2020. Les deux rois des bassins filent le parfait amour mais ils ont aussi connu des bas, comme l'a récemment expliqué le Français au Figaro. "On vit ensemble à l'année, on n'a pas eu des moments faciles cette année. Elle m'a beaucoup supporté, je pense que j'ai été un peu plus chiant qu'elle", a-t-il confié dans une interview parue après les Jeux Olympiques.

À Tokyo, Florent a remporté une médaille d'argent en 50 mètres nage libre. Sa fiancée a quitté la capitale nippone avec une médaille de bronze, également en 50 mètres nage libre. "Quelle chance de pouvoir partager ça avec vous et partager ça en live avec Pernille, je suis fier de toi, je suis fier de nous", a écrit Florent Manaudou après leurs deux triomphes.