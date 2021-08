Florent Manaudou, son couple avec Pernille Blume : "On n'a pas eu des moments faciles cette année"

C'est l'une des belles histoires de ses Jeux Olympiques de Tokyo. Après plusieurs années d'absence, Florent Manaudou est revenu à la natation et il vient de décrocher une magnifique médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre. Une belle performance qu'il a partagé avec sa copine, Pernille Blume et qui a rendu folle de joie sa soeur, Laure. Désormais entré au le panthéon des athlètes français aux JO, le beau gosse de 30 ans va pouvoir rentrer soulagé en France, avec le sentiment du devoir accompli.

Si je nage mal, je ne suis pas heureux, j'ai l'impression d'être horrible, et je suis horrible avec tout le monde

S'il a terminé son séjour au Japon sur une bonne note, il a fallu plusieurs mois d'une intense préparation à l'ex d'Alizé Lim pour se remettre au niveau. Très dur avec lui-même, celui qui doit beaucoup à sa nouvelle compagne est très impacté moralement par ses résultats dans les bassins. "Si je nage mal, je ne suis pas heureux, j'ai l'impression d'être horrible, et je suis horrible avec tout le monde. Et si je nage bien, je n'ai plus de problèmes dans ma vie", détaille-t-il auprès de nos confrères du Parisien dans un article paru ce lundi 2 août.

S'il n'hésite pas à prendre du bon temps avec les siens, Florent Manaudou est un bourreau de travail et il estime qu'il doit faire un travail personnel pour prendre du recul sur son sport. "Il faut que je fasse passer le temps au second plan, sans oublier que je suis un compétiteur avec des objectifs", admet-il.

Une interview qui fait écho aux propos qu'il a tenu après sa belle deuxième place. Interrogé sur son couple, celui qui vit avec la nageuse danoise Pernille Blume depuis février 2020 concède ne pas avoir toujours été facile à vivre. "On vit ensemble à l'année, on n'a pas eu des moments faciles cette année. Elle m'a beaucoup supporté, je pense que j'ai été un peu plus chiant qu'elle", dévoile-t-il au Figaro.