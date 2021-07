Florent Manaudou : Sa préparation surprenante et unique pour les JO

Florent Manaudou permettra-t-il à la France de faire augmenter son compteur de médailles ? Le nageur, qui démarre la compétition aux Jeux de Tokyo dans les séries de 50 m NL - après une pause pour se consacrer au handball -, s'est octroyé les services d'un coach d'un genre particulier.

Dans les pages du journal Le Parisien, on fait ainsi la connaissance d'Arnaud Jérald, apnéiste quadruple champion du monde de sa discipline. Ce dernier, qui est nettement plus à l'aise dans les profondeurs aquatiques et n'est pas soumis à une contrainte de vitesse, a apporté une expertise précise à Florent Manaudou qui avait besoin de retrouver certains qualités pour son come back dans les bassins. "Au départ, il voulait que je lui fasse une heure de coaching. Finalement, je lui ai proposé une vraie préparation sur deux, trois mois avec deux séances par semaine pour bien travailler le mental, qui représente 70 % du boulot", a confié le jeune homme.

Et Arnaud Jérald, qui voulait à tout prix démontrer à Florent Manaudou que sa gestion de la respiration lui permettrait d'être plus fort dans l'eau, d'expliquer : "On mettait pas mal de difficulté sur certains sprints pour qu'il puisse arriver sur le plot en disant je suis prêt, j'ai mis tout en place. On a simulé le stress de la compétition (...) On a travaillé avec les kinés et les médecins hyperbares avec qui je collabore autour de la respiration, j'ai monté tout un programme pour qu'il ait des chiffres qui lui parlent, qui lui prouvent ce qu'on était en train de faire. J'ai vu sa confiance sur l'apnée qui a explosé. Les chiffres ont parlé d'eux-mêmes."