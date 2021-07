JO de Tokyo 2021 : Les médaillés d'or français vont toucher un sacré pactole !

Ca valait le coup d'être attentif en cours d'EPS ! Alors que les Jeux Olympiques s'apprêtent à prendre place à Tokyo le 23 juillet 2021, et ce jusqu'au 8 août prochain, les athlètes se préparent à partir en folle course contre l'or, l'argent et le bronze. Bien sûr, une petite carotte les aidera à se démener plus que de raison car, outre la gloire et la renommée mondiale, les sportifs tricolores victorieux repartiront avec une très jolie somme, remise par l'Etat en guise de récompense.

En 2016, à Rio, la France avait obtenu la septième marche du podium avec 42 médailles, dont 10 en or. Ce qui est bien... mais pas suffisant pour cette nouvelle session sportive. "On vise une quarantaine de médailles, a expliqué Roxana Mărăcineanu, la ministre déléguée chargée des Sports, sur France Inter. Il faut d'ores et déjà bien figurer au classement des médailles, pour bien y figurer à Paris dans trois ans. Il faut avoir cette ambition d'arriver plus haut que la 7e nation aux Jeux olympiques." Et quoi de mieux, en guise de motivation, qu'un bon gros chèque ?

On a envie de leur montrer de la considération