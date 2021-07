JO 2021 - Hugo Boucheron et Matthieu Androdias médaillés d'or : qui sont leurs compagnes ?

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont déjà rapporté une flopée de médailles à la France - 8 au total à l'heure de ces lignes - et notamment en or ! Le duo composé de Hugo Boucheron et Matthieu Androdias est ainsi arrivé sur la première place du podium en aviron. Un exploit qu'ils savourent loin des leurs, puisque la crise sanitaire empêche la présence des spectateurs au Japon.

Hugo Boucheron, âgé de 28 ans, pourra fêter sa victoire à son retour dans l'hexagone avec sa compagne lui qui est en couple avec une certaine Diane. Sur son compte Instagram, le sportif membre du Cercle de l'Aviron de Lyon (CAL) partage de temps à autre de rares photos de celle qui fait battre son coeur. En septembre 2018, profitant d'un repos bien mérité, il postait ainsi des images de lui les pieds dans l'eau avec une jolie brune. "En vacances avec ma ptite meuf et mon pote relou... no stress", écrivait-il en légende. Une jeune femme que l'on retrouvait de nouveau à ses côtés en décembre de la même année lors d'un Noël à Lyon puis en juillet 2020 cette fois dans le Languedoc.

Originaire de Lyon, Diane Teste est actuellement consultante chez Deloitte France. Elle a été formée à l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Lumière Lyon 2 ainsi qu'à Neoma Business School.