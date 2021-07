JO - Clarisse Agbegnenou médaillée d'or : quel est son autre métier au quotidien ?

La judokate Clarisse Agbegnenou compte également cinq titres de championne du monde et autant de championne d'Europe. Cette médaille d'or va lui rapporter la coquette somme de 65 000 euros, le montant de la prime octroyée via l'Agence nationale du sport (ANS), en hausse de 15 000 euros par rapport aux précédents Jeux. De quoi se faire plaisir alors qu'au quotidien elle touche un salaire sans doute pas mirobolant puisqu'elle est membre de la gendarmerie. "Les valeurs sont très proches dans le judo et la gendarmerie", jure-t-elle dans un portrait que relate le ministère de l'Intérieur. On apprend qu'elle est "en contrat avec la Gendarmerie nationale" et "porte le grade de maréchal des logis-chef". Quant à Europe 1, le site de la radio précise que lors du confinement, qu'elle a passé à la Réunion, elle a aussi mis une autre corde à son arc en suivant "une formation de coach de vie à HEC".