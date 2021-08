Florent Manaudou médaillé, grâce à son couple avec Pernille : confidences de Laure Manaudou

L'ex-nageuse de 34 ans estime que Pernille "a beaucoup aidé" son frère : "Elle a une autre façon d'appréhender les choses de par sa nationalité, elle ne voit pas la vie de la même manière", a ajouté la mère de Manon (10 ans), qu'elle partage avec Frédérik Bousquet, et de deux garçons (4 ans et 6 mois), nés de sa relation avec Jérémy Frérot. "Grâce à Pernille, il aborde les choses différemment dans la natation et dans la vie en général." Un couple aujourd'hui soudé par cette expérience victorieuse aux JO. Rendez-vous à Paris en 2024 ?