Florent Manaudou sacré aux JO de Tokyo : Laure Manaudou si fière, exulte

C'est une grande soeur qui ne pourrait être plus fière : dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2021, Florent Manaudou a réussi l'exploit de décrocher une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le nageur de 30 ans s'est illustré au 50m nage libre, derrière l'Américain Caeleb Dressel. Le Français a ensuite eu le bonheur d'assister à la victoire de sa compagne danoise Pernille Blume, qui a quant à elle mérité sa médaille de bronze sur la même distance. Une double victoire à laquelle Laure Manaudou a bien sûr assisté depuis la France, derrière son écran.

Le réveil programmé à 3h25, l'ancienne nageuse a regardé la performance de son jeune frère et de sa belle-soeur. L'ex-athlète de 34 ans a finalement laissé exploser sa joie le temps d'une Story Instagram (voir diaporama). En légende d'un portrait de son cadet dans les bassins, elle a d'abord résumé en un mot : "Monstrueux". Puis, elle a ajouté : "Mon frère est une légende. @florentmanaudou JE T'AIME." La mère de Manon (10 ans), qu'elle partage avec Frédérik Bousquet, et de deux garçons (4 ans et 6 mois), nés de sa relation avec le chanteur Jérémy Frérot, a pris sa retraite des bassins en 2013, après avoir notamment décroché trois médailles aux JO d'Athènes, Pékin et Londres.

Cette troisième médaille olympique en individuel, en trois Jeux Olympiques, a d'autant plus de saveur pour Florent Manaudou, que son retour dans les bassins était incertain. Comme l'a rappelé l'AFP, après Rio en 2016, pendant deux ans et demi, il avait délaissé la natation pour tenter sa chance en handball, sa passion de jeunesse, avant de replonger en 2019. Un retour ensuite perturbé par la pandémie et les restrictions sanitaires: "C'est dur de parler : troisième médaille consécutive. J'ai arrêté, je suis revenu, ça a été une année difficile. Ça prouve qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste nager. Le corps sait faire", a-t-il commenté sur France 2.