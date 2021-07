Laure Manaudou et Jérémy Frérot en couple : leur coup de foudre en plein concert

Le destin joue parfois de drôle de tours aux amoureux. Après avoir enchaîné quelques relations médiatisées dont celle avec le nageur Frédéric Bousquet - le père de sa fille Manon -, Laure Manaudou a craqué pour les beaux yeux d'un champion de windsurf. Et pourtant. En se rendant à un concert du groupe Fréro Delavega avec son frère Florent, alors qu'elle était en couple, la belle sportive a dû faire face à l'évidence. Après une performance électrique, le duo musical a ouvert les portes de ses loges... et assisté à un coup de foudre.

Les coeurs de Laure Manaudou et de Jérémy Frérot ont immédiatement battu à l'unisson. Ce qui tombe bien puisqu'elle l'a dit et répété dans son autobiographie datant de 2014 : l'ancienne star des bassins a besoin d'un amour "passionnel, fusionnel, quitte à y laisser des plumes". Mais dans l'histoire, elle a plus gagné que perdu. La rencontre des tourtereaux date du mois de mars 2015. L'été qui a suivi, ils n'ont pas hésité à s'affiche ensemble sur les réseaux sociaux, en vacances, sans toutefois évoquer leurs sentiments. Puis le 7 novembre suivant, ils se sont rendus, main dans la main, à la 17e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes.

Peut-être se sont-ils séduits en évoquant leur passion commune pour l'eau ? Jérémy Frérot est un ancien maître-nageur sauveteur et il n'hésite pas à s'engager pour la protection de la faune et la flore aquatique, organisant entre autres des opérations de nettoyage de plages. Ils sont tous les deux fous de nature, ils se sont installés dans le Sud-Ouest et ont décidé d'y faire construire leur vie. Sûrs de leurs sentiments, ils ont concrétisé leur relation en donnant naissance à un petit Lou, né en juillet 2017, et ont fini par se dire "oui" le 12 mai 2018, jour de leur mariage organisé dans les Landes. Un deuxième garçon est venu compléter le tableau le 9 janvier dernier.

À la vie, à l'amour

Impossible, bien sûr, d'apercevoir leurs enfants ne serait-ce que quelques secondes. Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont aussi discrets à propos de leur famille qu'ils le sont vis-à-vis de leur couple. De petites déclarations pointent, cela dit, le bout de leur nez de temps en temps. En vacances en Galice, la sportive a récemment partagé une photographie de son homme torse nu, en short et claquettes, en écrivant. "À la vie, à l'amour". Quant au chanteur, il n'a pas hésité à évoquer leur histoire dans son dernier album Meilleure vie, quitte à parfois devoir rentrer dans les détails. Ha, l'amour...

Retrouvez Jérémy Frérot dans l'émission Good Singers, le 16 juillet 2021 sur TF1.