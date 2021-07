Diaporama Laure Manaudou et Jérémy Frérot en couple : leur coup de foudre en plein concert

Laure Manaudou et Jérémy Frérot en couple : leur coup de foudre en plein concert

Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - 17e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes. © Christophe Aubert via Bestimage

Laure Manaudou et Jérémy Frérot, le 23 octobre 2015.

Jérémy Frérot a décidé de lancer une opération de nettoyage de plages entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. © Patrick Bernard / Bestimage

6 / 15

Jérémy Frérot et Flo Delavega avec leurs compagnes, Laure Manaudou et Natalia Doco - 17e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage