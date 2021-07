Laure Manaudou comblée avec Jérémy Frérot : déclaration d'amour très rare à son mari

Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont en couple depuis 2015. Ils se sont mariés le 12 mai 2018 et sont parents de deux enfants, deux garçons de 3 ans et 6 mois (Lou fêtera son quatrième anniversaire le 17 juillet prochain). L'ex-athlète a aussi une fille, Manon (11 ans), nés de sa précédente relation avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet .

Avant ses vacances, Laure Manaudou avait évoqué son état de fatigue après la naissance de son troisième enfant. "Trois [enfants], ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Je n'en aurai pas quatre. Mon boulot, c'est mère au foyer ! Franchement, je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive. Je ne m'attendais pas à autant de chamboulements", avait-elle confié au Parisien lors de son passage à Roland-Garros. Son propre fils Lou a perçu des signes et l'avait gentiment taquiné.

Malgré la fatigue, Laure Manaudou est une maman comblée ! Elle partage quelques instants de sa vie avec trois enfants et son petit bébé sur Instagram. Allaitement, nuits difficiles, post-partum... Laure ne cache rien à ses plus de 150 000 abonnés, même pas les difficultés qu'elle rencontre. "Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile. Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", avait-t-elle notamment précisé.

Cette parenthèse en Galice lui fera le plus grand bien !