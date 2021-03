Laure Manaudou maman d'un 3e enfant : cernes, larmes, fatigue... "C'est encore plus difficile"

Laure Manaudou a beau avoir remporté les plus grands titres en natation, elle n'en demeure pas moins une femme comme les autres, avec ses moments de faiblesse.

Devenue maman pour la troisième fois à la mi-janvier, l'ancienne championne de 34 ans n'a jamais officialisé sa grossesse, qu'elle a préféré vivre dans la plus grande discrétion. C'est son mari, le chanteur Jérémy Frérot, qui avait annoncé la naissance de leur deuxième enfant, un petit garçon, auprès du site Magic Maman.

Depuis l'arrivée de ce nouveau baby boy dans sa vie, Laure Manaudou partage de temps à autre des instants avec lui. Il y a peu, elle s'était montrée en train d'allaiter, premières images avec son troisième enfant. Elle est également la maman de Manon (bientôt 11 ans), née de sa relation passée avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet et Lou (3 ans et demi), né un an avant son mariage avec Jérémy Frérot.

Ce samedi 20 mars 2021, la grande soeur de Florent Manaudou s'est à nouveau montrée avec son bébé, mais pour partager une réalité "difficile", mais qui existe pourtant bien chez de très nombreuses mamans. La déprime post-partum.

Laure Manaudou s'est immortalisée avec son nouveau-né dans les bras, dont on n'aperçoit qu'une petite main et le pyjama blanc. "Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larme, la fatigue...", commente la femme de Jérémy Frérot sur cette photo. "Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile", ajoute-t-elle avec une grande sincérité. L'objectif est ici de montrer que la naissance d'un enfant ne s'accompagne pas que de moments de bonheur, même pour Laure Manaudou. "Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", complète-t-elle.

Je ne ferai pas plus d'enfants

Lors de la promotion de son nouvel album, Meilleure vie, Jérémy Frérot s'était confié sur sa famille dans 50' Inside (TF1). Très heureux de vivre dans le bassin d'Arcachon avec son clan, n'ayant pas réussi à s'adapter à la ville de Marseille, le chanteur de 31 ans avait expliqué qu'il n'aurait pas d'autre enfant avec Laure Manaudou, à qui il est marié depuis 2018. "Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferai pas plus d'enfants mais je pense que je ferai plus d'albums", avait-il lâché dans le reportage qui lui était consacré. Une situation sur laquelle Laure Manaudou devrait être d'accord.