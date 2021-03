Laure Manaudou maman : elle partage une vidéo intime avec son troisième bébé !

Ses enfants, sa bataille. Maman très protectrice, Laure Manaudou évoque peu le fruit de ses entrailles. Voire jamais. Même la naissance de son petit dernier a été révélée par son partenaire, Jérémy Frérot, alors qu'il assurait la promotion de son nouvel album solo intitulé Meilleure vie auprès du site Magic Maman en janvier dernier. Mais parfois, en de rares occasions, la championne de natation accepte de dévoiler un tout petit brin de son quotidien. C'est ainsi qu'elle a partagé, le jeudi 4 mars 2021, une courte vidéo d'allaitement sur son compte Instagram.

Sur ces images, on aperçoit finalement un petit morceau du troisième enfant de Laure Manaudou, emmailloté dans un ensemble adorable couleur camel et bleu marine. Déjà maman de deux enfants - un garçon de 3 ans prénommé Lou avec Jérémy Frérot et une plus grande fille, Manon, 11 ans, qu'elle a eu avec Frédérick Bousquet - elle n'est pas vraiment du genre à déclarer sa flamme sur les réseaux sociaux. Pas de message d'amour ni d'anniversaire. Mais c'est pour la bonne cause que, pour une fois, elle a offert au public un léger bout d'elle. Elle a profité de la réception de son colis Tajine Banane - une marque dont raffolent, par exemple, Shy'm et Louane - pour faire la démonstration de son vêtement d'allaitement à l'imprimé marinière : "Aussitôt reçu, aussitôt porté !".

Laure Manaudou a épousé Jérémy Frérot le 12 mai 2018 et nage, depuis, dans un bonheur inconditionnel. C'est pourquoi elle lui a accordé toute sa confiance le jour où elle a donné la vie pour la troisième fois... dans des conditions assez spécifiques. "J'étais aux premières loges, raconte le papa. Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose." Reste à espérer qu'il a bien profité de cet instant. A priori, le couple ne prévoit pas d'avoir d'autres enfants...