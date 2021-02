Jérémy Frérot chante sa vie sexuelle, Laure Manaudou "un peu gênée"

Les salles de spectacle sont momentanément indisponibles mais les artistes doivent bien continuer à vivre ! Heureusement, certains chanteurs parviennent à sortir de nouveaux sons, dont Jérémy Frérot, de retour dans les bacs le vendredi 19 février 2021 avec son deuxième album solo, Meilleure vie. Or, cette nouvelle ode musicale résonne de manière étrange dans l'oreille de son épouse Laure Manaudou puisque l'artiste évoque, dans le titre Je te veux, leur sexualité commune.

Faire l'amour l'après-midi, ça se prévoit, ça se prépare

C'est plein de bonnes intentions que Jérémy Frérot a décidé de lever le voile sur son intimité. "Ça fait partie de ce qui a changé : on parle énormément de sexualité, notamment sur Instagram où il y a des comptes sur le plaisir solitaire ou l'orgasme féminin, explique le jeune papa dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. C'est beaucoup plus libéré ! Ce n'est plus choquant, on a le droit". En écrivant les paroles de cette chanson, Jérémy Frérot pensait juste évoquer les moments où il préférait faire l'amour. "On trouvait ça beau, avec Vincha, Ben Mazué et Laurent Lamarca, de faire l'amour l'après-midi. C'est une belle preuve d'amour : le soir et le matin dans le lit, c'est quelque chose de convenu, finalement. On le fait parce qu'il faut le faire ! C'est bien hein... mais faire l'amour l'après-midi, ça se prévoit, ça se prépare. C'est assez particulier de se créer un moment pour se retrouver en pleine journée."

Elle s'est sentie un peu gênée

Frédéric Frérot nage dans le bonheur depuis l'année 2015. Ses six ans d'amour avec Laure Manaudou, la naissance de leur petit garçon prénommé Lou - le 18 juillet 2017 - et celle plus récente de son petit frère, n'auraient donc rien gâché à leur vie très privée. Evidemment, la sportive a eu quelques doutes en prenant connaissance de ce projet. "Elle a beaucoup aimé... puis elle s'est dit que ça allait se chanter partout, raconte son partenaire. Elle s'est sentie un peu gênée mais elle l'a acceptée, en me disant que c'était très bien d'en parler." Encore un peu de patience pour découvrir le fruit de leur accord...

Retrouvez l'interview de Jérémy Frérot dans le magazine Télé Loisirs, n° 1825 du 15 février 2021.