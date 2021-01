Jérémy Frérot partage une grande nouvelle avec son fils Lou et la fille de Laure Manaudou

Jérémy Frérot et Laure Manaudou pourraient bientôt agrandir leur famille ! L'ancienne nageuse fait l'objet de rumeurs sur une grossesse qu'elle cacherait à ses admirateurs. Récemment interrogé sur la potentielle venue au monde de son deuxième enfant (le troisième de son épouse), Jérémy Frérot avait répondu : "Heuu quand est-ce que c'est prévu pour... Bah là, c'est bientôt. Au bout du troisième on sait plus quand est-ce que ça va arriver."

Laure Manaudou et Jérémy Frérot - l'autre moitié de l'ancien duo musical Fréro Delavega - sont en couple depuis 2015. En juillet 2017, l'ex-athlète et médaillée olympique donnait naissance à Lou, leur premier enfant. Les parents du petit garçon se sont mariés en mai 2018, dans les Landes.