Laure Manaudou détendue : "L'amour à la plage" avec Jérémy Frérot

Laure Manaudou et Jérémy Frérot profitent de l'été à fond. La bonne nouvelle quand on habite tout près de l'océan, c'est qu'on peut aller à la plage pour se rafraîchir à peu près quand on veut. S'accorder chaque jour un petit moment de détente au soleil, c'est le rythme de vie adopté par le couple de célébrités. Le mercredi 5 août 2020, l'ancienne championne de natation a publié une adorable vidéo d'une de leurs sorties estivales.

"C'est l'amour a la plage", a légendé Laure Manaudou. Elle se filme d'ailleurs à côté de Jérémy Frérot, qui fait une grande sieste en plein soleil. On lui souhaite d'avoir mis de la crème solaire. La consultante de 33 ans a également indiqué se trouver à l'école de surf Fish and Twins, au Verdon-sur-Mer, juste en face de Royan.