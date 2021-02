Jérémy Frérot : Laure Manaudou et lui auront-ils d'autres enfants ? Il répond

"J'aime vivre caché, je n'aime pas qu'on me force à me dévoiler", a récemment confié Jérémy Frérot à Gala. Le chanteur s'est pourtant prêté au jeu dans l'émission 50 Minutes Inside. Il y a évoqué la naissance de son deuxième enfant et la possibilité que la famille s'agrandisse encore.

Samedi 20 février 2021, un reportage sur Jérémy Frérot était diffusé dans 50 Minutes Inside. L'ex-membre du duo Fréro Delavega a reçu l'équipe de l'émission de TF1 au bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, où il réside aujourd'hui. Jérémy faisait la promotion de son deuxième album solo, Meilleure vie, sorti vendredi 19 février. Ce deuxième opus coïncide avec l'accouchement de son épouse, Laure Manaudou, et la naissance de leur deuxième enfant (le troisième de l'ex-nageuse).

"Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferai pas plus d'enfants mais je pense que je ferai plus d'albums, a expliqué Jérémy Frérot à 50 Minutes Inside. Je ne me voyais pas faire autrement que de revenir ici et éduquer mes enfants dans cet environnement ici".