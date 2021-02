Jérémy Frérot malheureux de sa vie à Marseille, avec Laure Manaudou ils ont déménagé

Ah l'amour. On pourrait aller aux quatre coins du monde pour la personne qui fait battre notre coeur... Jérémy Frérot, lui, est allé jusque Marseille. Après quatre années dans la cité phocéenne avec sa femme Laure Manaudou, il a finalement craqué au point d'embarquer sa belle et ses enfants vers d'autres terres.

Interrogé par le magazine Gala pour la sortie de son nouvel album intitulé Meilleure vie, le chanteur âgé de 30 ans a fait des confidences sur la sienne, de vie. On découvre que, depuis un an, il vit de nouveau sur la côte Atlantique, des terres qu'il connaît bien puisqu'il est originaire de Gironde. Auparavant, il a passé quatre ans à Marseille, avec la Méditerranée comme décor. "Je n'arrivais pas à me faire à la vie marseillaise. Là-bas, j'ai eu du mal à rentrer dans les moeurs, dans les manières d'être. Bref, je n'ai pas réussi à m'intégrer. Mais ce n'est pas de la faute des Marseillais, c'est la mienne !", clame-t-il.

Avec Laure Manaudou, qui s'était installée à Marseille en 2012 dans un appartement avec vue sur l'archipel du Frioul, ils ont alors fait le choix ensemble de quitter Marseille pour le Sud-Ouest. "Elle se plaît énormément ici. C'est le paradis pour les enfants, et nous nous fondons parfaitement dans le décor", jure-t-il. Les amoureux, ensemble depuis 2015, ont accueilli un petit garçon prénommé Lou en juillet 2017 et un autre fils en janvier 2021. L'ancienne nageuse médaillée olympique est aussi la maman de Manon, née en avril 2010 de sa relation passée avec le nageur Frédérick Bousquet.

Dans le Sud-Ouest, la petite famille nage dans le bonheur et Jérémy surtout dans l'Atlantique où il aime régulièrement surfer. Mais une fois à la maison, il ne se la coule pas douce, adorant se mettre aux fourneaux ! Cette passion de la bonne bouffe, du sport et de la musique a d'ailleurs donné lieu à l'ouverture du restaurant Le Pestacle avec son ami Igor Sonnier. Mais, pour le moment, Covid-19 oblige, l'offre ne se fait qu'à emporter...

Les confidences de Jérémy Frérot sont à retrouver dans Gala, édition du 18 février 2021.