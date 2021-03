Florent Manaudou en route pour les JO : "admirative", sa soeur Laure lui témoigne son amour

Grâce aux réseaux sociaux, Florent Manaudou informe ses fans sur son actualité sportive. Il leur a annoncé une grande nouvelle, à savoir sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Le nageur français a reçu les félicitations de sa grande soeur Laure Manaudou.

Laure Manaudou compte près de 150 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo dans sa story du vendredi 19 mars 2021, un cliché de son petit frère Florent et d'elle, vieux de quelques années. Sur l'image, l'ancien nageuse l'a félicité pour sa qualification pour les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo, initialement prévus en 2020 mais reportés à cause de la pandémie de Covid-19.

"Admirative de mon petit frère qui est devenu si grand, en taille, mais aussi dans le monde du sport", écrit @lauremanaudouoff. Elle ajoute une mention de l'athlète, @florentmanaudou, suivi d'un "Je t'aime" et d'un emoji représentant le coeur rouge.

Florent Manaudou s'est qualifié pour les Jeux de Tokyo ce vendredi 19 mars 2021 à Marseille. Le nageur a réalisé un 50 mètres en 21 sec 72 et conservé son statut de n°1 français de la discipline. "Vu ce que j'avais fait en séries (21.87), je voulais nager un peu plus vite, en 21 sec 5/10e ou 6/10e. Mais 21 sec 7/10e en mars, je ne vais pas cracher dessus. Et je vais aux Jeux, l'objectif était là aussi, a commenté Florent après sa course. C'est un soulagement parce qu'on a 17-18 semaines pour préparer les Jeux, pour bosser. C'est assez cool d'avoir cette opportunité, on protège un peu les potentiels médaillés."

À Tokyo, le nageur de 30 ans en couple avec la Danoise Pernille Blume tentera de décrocher sa deuxième médaille d'or olympique. Sa première, Florent l'avait décrochée en 2012 à Londres, sous les yeux en larmes de sa soeur Laure Manaudou. Il a ensuite été médaillé d'argent et vice-champion olympique aux Jeux de 2016, à Rio de Janeiro.