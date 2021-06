Laure Manaudou fatiguée : son propre fils la tacle sévèrement, elle raconte

Que fait Laure Manaudou aujourd'hui ? "Pas grand-chose à part m'occuper de mes enfants", répondait-elle au Parisien, avant d'ajouter : "Trois, ça prend du temps et beaucoup d'énergie." Le cadet, Lou, ne ménage pas sa maman, puisqu'il l'a durement clashée ce matin, au cours d'une discussion que l'ancienne nageuse a partagée...

Laure Manaudou compte près de 150 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo dans sa story du samedi 5 juin 2021. Assise par une matinée ensoleillée, l'ex-star des bassins a immortalisé un moment complice avec le petit Lou (3 ans, né de son histoire d'amour avec le chanteur Jérémy Frérot). Le petit garçon a ruiné la beauté de cet instant mère-fils, avec une remarque un peu vexante.

"Mon fils de trois ans, tout en gentillesse, me prend en photo et dit : 'Ah c'est vieux en plus.' Je lui dis 'Qu'est-ce qui est vieux ?' [Lou répond :] 'Ta tête maman'", confie Laure Manaudou sur l'image (à voir en diaporama). Si la vérité sort effectivement de la bouche des enfants, elle peut être blessante !

Lou a donc lui aussi remarqué les signes de fatigue sur sa maman, qui a accouché et donné naissance à un autre petit garçon en janvier dernier. L'ex-championne olympique de natation a révélé qu'elle vivait un post-partum difficile. "Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larme, la fatigue...", a-t-elle commenté en toute franchise sur un autre selfie posté au mois de mars.

Ce bébé est le troisième de Laure Manaudou, qui est aussi maman d'une fille, Manon (11 ans), née de sa relation avec l'ex-nageur Frédérick Bousquet. L'ancienne championne s'est accordée un petit moment de répit en début de semaine (le mardi 1er juin 2021) en se rendant à Roland-Garros. Elle a participé à une conférence devant une centaine d'adolescents invités par BNP Paribas, et a suivi le match du tennisman français Benoît Paire.

"Un bonheur de reprendre du service", avait réagi Laure Manaudou après son intervention.