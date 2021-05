Laure Manaudou "fatiguée" : Jérémy Frérot donne des nouvelles de sa femme

Leur vie a changé, encore un peu plus, au début de l'année 2021. En janvier, exactement, Laure Manaudou a accouché d'un petit garçon et se remet tout doucement de cette nouvelle étape. Invité sur le plateau de l'émission Vivement dimanche, sur France 2 le 9 mai 2021, son époux Jérémy Frérot a donné de ses nouvelles. Et si elle nage dans le bonheur, la jeune maman peine un peu à se remettre de ses émotions. "Elle va bien, fatiguée mais elle va bien, a ainsi expliqué le chanteur qui assure la promotion de son album Meilleure vie. Le deuxième a trois mois, alors quand je ne suis pas là..."

On savait que Laure Manaudou vivait un post-partum relativement compliqué. Mais elle reste extrêmement discrète à propos de sa vie privée, qu'elle protège farouchement. Maman de deux garçons, le petit dernier au prénom encore secret et Lou né en juillet 2017, la nageuse de 35 ans a également une fille aînée, Manon, née de sa relation passée avec Frédérick Bousquet.

Interrogé sur d'éventuels talents précoces, Jérémy Frérot a préféré plaisanter : "L'aîné a trois ans et demi. Il n'a pas les pieds palmés, il n 'a pas de cordes vocales pour l'instant." Il faudra patienter encore un peu pour assouvir la curiosité du présentateur...

J'étais aux premières loges

Laure Manaudou partage certes quelques brefs moments familiaux sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais vraiment évoqué la maternité. En réalité, c'est Jérémy Frérot qui avait annoncé la naissance de leur petit dernier. "J'étais aux premières loges. Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie, révélait-il au site Magic Maman. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose."

Quant à la règle du jamais deux sans trois, le couple risque de la mettre à mal. Alors qu'il assurait la promotion de son nouvel album, l'artiste avouait qu'il sortirait certainement de nouveaux projets musicaux... mais qu'il n'avait pas prévu d'avoir d'autre enfant. L'avenir nous dira si cette décision était ferme et définitive.