Laure Manaudou : Après-midi sans bébé à Roland-Garros, elle reprend du service

"Oui je traverse une période difficile.. je vous demande pas de me comprendre ni de m'aimer la seule chose que je vous demande c'est qu on passe un super Roland Garros, qu'il y ait victoire ou défaite juste KIFFONS ce moment et amusons nous!! J'ai besoin de vous pour qu'on mette le feu ensemble !!!", avait prévenu le Français avant son entrée en lice. Ravi de retrouver une ambiance après des matchs dans des "cimetières" (pour reprendre ses propos sur le Rolex Masters Monte-Carlo), Benoit Paire s'est quand même incliné face à Ruud, en 4 sets. L'athlète, qui a quand même gratifié le public d'un échange fantaisiste avec un juge de ligne, est ainsi éliminé dès le premier tour de Roland-Garros.

À Roland-Garros, Laure Manaudou s'est accordée un court répit de sa vie de famille ! La championne olympique a récemment accouché et donné naissance à son troisième enfant, le deuxième né de son mariage avec le chanteur Jérémy Frérot. Laure avait révélé son état de fatigue sur une photo postée sur Instagram. "Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larme, la fatigue.... Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile", avait-elle commenté.