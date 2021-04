Lucas Pouille : Jeune papa amoureux à Monaco, Benoît Paire déprimé

David Goffin a lui aussi été applaudi par sa moitié ! Dimanche 11 avril 2021, le Belge a vaincu son adversaire croate Marin Cilic en trois sets, 6-4,3-6, 6-0. Son épouse Stephanie Tuccitto l'a applaudi avant de le retrouver pour un instant complice et un baiser esquimau masqué.

Dimanche, Benoît Paire est également entré en lice. Il a été éliminé au premier tour après sa défaite face à l'Australien Jordan Thompson, en trois sets également (6-4, 6-7, 7-5). Très affecté par l'absence de spectateurs et le manque d'ambiance en tribunes, Benoît Paire s'est tout de même félicité d'avoir encaissé un chèque de 12 000 euros pour sa participation. "Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime. On se dit c'est Monte Carlo et on arrive, c'est vide, une ambiance d'une tristesse rarement vue. Je suis juste malheureux quand je suis sur le court. Le circuit est devenu pourri. Mais j'ai pris 12 000 balles ! Vous allez dire : il parle encore beaucoup d'argent. J'ai pris 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après je rentre chez moi. C'est parfait...", a-t-il confié au Parisien.

La France pourra en revanche compter sur Jeremy Chardy (l'ex-petit ami d'Alizé Lim), qui accède au deuxième tour après sa victoire en deux sets face au Kazakh Alexander Bublik.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et le Grec Stefanos Tsitsipas participent également au Rolex Masters Monte-Carlo. Dimanche après-midi, les deux premiers ont rejoint le prince Albert de Monaco pour dévoiler une plaque en hommage à la défunte baronne Elizabeth-Ann de Massy, présidente de la fédération monégasque de tennis et du Monte-Carlo Country Club.