Lucas Pouille papa : le prénom de sa fille et des photos dévoilés

C'est déjà sur instagram que le couple avait dévoilé la grossesse de Clémence en septembre 2020. Et la belle blonde n'avait pas manqué de partager l'évolution de son baby-bump, notamment lors du dernier défilé Louis Vuitton. On peut dire que Lucas et Clémence ont tout fait dans l'ordre. Les amoureux, qui se fréquentent depuis déjà 10 ans, se sont mariés en septembre 2019.

Mais pas le temps de niaiser bien longtemps pour le grand blond qui sera déjà de retour sur un terrain de tennis ce mardi 26 janvier 2021. Il est en effet la tête de série n°1 de l'Open de Quimper et affrontera au premier tour le joueur slovaque Filip Horansky, 184e mondial. L'ancien protégé d'Amélie Mauresmo a bien besoin d'une victoire après ses dernières années compliquées, à cause de la pandémie de Covid-19, mais également d'une blessure au coude. Sa dernière participation à un tournois du grand chelem remonte au mois d'août 2019 à l'Us Open. Il avait à l'époque été éliminé au deuxième tour.

La naissance de sa petite Rose devrait sans doute porter chance à Lucas Pouille. L'ancien n°10 mondial, aujourd'hui retombé à la 74e place du classement ATP, aura l'occasion, s'il remporte tous ses matchs, d'affronter à Quimper le nouveau chouchou de tennis français, Hugo Gaston.