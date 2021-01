Diaporama Lucas Pouille papa : le prénom de sa fille et des photos dévoilés

Lucas Pouille et Clémence Bertrand in love sur Instagram.

Le tennisman Lucas Pouille et son épouse Clémence Pouille, enceinte, ont assisté au défilé Louis Vuitton (collection prêt-à-porter printemps-été 2021) à la Samaritaine.

Lucas Pouille et Clémence Bertrand

Lucas Pouille et Clémence Bertrand annoncent leur mariage sur Instagram le 8 septembre 2019. L'union civile a été célébrée en la mairie de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine.

Lucas Pouille vs Feliciano López - Tournoi de tennis Ultimate Tennis Showdown (UTS) de P. Mouratoglou à Sophia Antipolis le 14 juin 2020. © Lionel Urman / Bestimage

Lucas Pouille vs Feliciano López - Tournoi de tennis Ultimate Tennis Showdown (UTS) de P. Mouratoglou à Sophia Antipolis le 14 juin 2020. © Lionel Urman / Bestimage

Lucas Pouille (France) lors de l'US Open de Tennis au USTA Billie Jean King National Tennis Center à Flushing dans l'arrondissement du Queens à New York City, New York, Etats-Unis, le 26 août 2019. © Chryslene Caillaud/Panoramic/Bestimage

Lucas Pouille et sa coach Amélie Mauresmo - Les joueurs de tennis s'entraînent lors du tournoi US Open au sein de l'USTA National Tennis Center à New York, le 25 août 2019. © Chryslene Caillaud / Panoramic / Bestimage