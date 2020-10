Hugo Gaston sensationnel à Roland-Garros, sa ravissante compagne Laetitia en soutien

Hugo Gaston a ravivé la flamme à Roland-Garros. Alors que le célèbre tournoi de tennis est bien morose en cette période de crise sanitaire et de pandémie de coronavirus, le jeune Français de 20 ans, 239e joueur mondial, a marqué à jamais les esprits. D'abord en s'offrant un ancien vainqueur de Roland-Garros au troisième tour, en la personne de Stan Wawrinka, puis en tenant tête à l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste l'an passé et en 2018 face à un certain Rafael Nadal.

Dimanche 4 octobre 2020, Hugo Gaston a découvert pour la toute première fois le court Philippe-Chartrier, le Central. Cette participation à Roland-Garros était sa toute première, qu'il a décrochée sur invitation. Et quelle première ! Après plus de trois heures et demie de jeu, le nouveau chouchou du public a fini par s'incliner 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3 face à Dominic Thiem.

Ce combat incroyable, Hugo Gaston l'a livré devant son clan composé de son entraîneur, mais aussi de ses parents et de sa petite amie. En perfecto noir et bien évidemment masquée pour respecter les gestes barrières en vigueur, Laetitia n'a cessé encourager son compagnon. Cette jolie brune originaire de Toulouse et étudiante en école de commerce aurait aimé, comme beaucoup, qu'Hugo s'impose face à Dominic Thiem. Il s'en est fallu de peu.

"Je sors de ce match la tête haute", s'est félicité le Français auprès de l'AFP, partagé entre "un peu de déception" et "beaucoup de fierté". "Jouer contre des joueurs comme ça et voir qu'on a le niveau et qu'on tient pendant longtemps, ça donne envie de repartir s'entraîner pour être encore plus fort", projette-t-il. Difficile de croire qu'Hugo Gaston n'avait pas remporté le moindre match sur le circuit principal avant ce Roland-Garros, tant le gaucher toulousain, 20 ans depuis une semaine, s'est montré à la hauteur de l'événement.

"Je n'avais pas vu un joueur avec un tel toucher depuis très longtemps. Ses amorties viennent d'une autre planète, il m'a fait sprinter quatre cents fois vers le filet, a de son côté salué Dominic Thiem. S'il continue comme ça, il va devenir un très grand joueur."

Une chose est sûre, les prochaines prestations d'Hugo Gaston seront particulièrement suivies...