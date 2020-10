Hugo Gaston en couple : le joueur événement de Roland-Garros, amoureux discret

Vendredi 2 octobre 2020, Hugo Gaston a réalisé l'impossible. Le Français de 20 ans a éliminé Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros et actuel n°17 mondial, au troisième tour du tournoi. Le Suisse bénéficiait pourtant du soutien de son kop, mené par l'acteur et humoriste Kev Adams. Gaston est aussi encouragé par les cris de ses supporters, dont fait partie sa petite amie.

L'heureuse élue s'appelle Laetitia. La jeune femme habite à Toulouse et suit des études dans une école de commerce. Elle apparaît sur deux photos publiées par Hugo Gaston sur Instagram, la plus récente datant du mois de juin et les montrant dans une piscine lors d'un week-end à la campagne.

Hugo et Laetitia sont discrets sur leur relation amoureuse. Suivi par près de 26 000 abonnés, le tennisman partage essentiellement son actualité sur les courts.