Laure Manaudou et Jérémy Frérot : vacances natures avec Laury Thilleman et Juan Arbelaez

C'est l'heure des vacances pour beaucoup de monde et les stars ne font pas exception. Si le temps n'est pas au beau fixe dans la capitale, il est préférable d'aller chercher le soleil et la chaleur plus au sud. C'est bien ce qu'ont compris l'ancienne Miss France Laury Thilleman et son compagnon, le chef Juan Arbelaez. Partis profiter de la douceur de vivre du côté du Pays basuqe espagnol, les deux amoureux n'étaient pas seuls lors de ces vacances plutôt sportives mais aussi réconfortantes.

Présents depuis plusieurs jours dans un lieu paradisiaque non loin de Saint-Sébastien, ils ont eu le plaisir de voir débarquer un couple d'amis célèbres pour partager de bons moments entre amis. Comme ils l'ont partagé dans leurs storys Instagram, Laure Manaudou et Jérémy Frérot les ont rejoints en voiture hier pour des vacances qui ne s'annoncent pas de tout repos. On ne s'ennuie pas quand on est avec Laury et Juan et les activités sont multiples.

Après une session de surf entre amis, ils ont mangé quelques grillades dans un restaurant de la côte basque, avant d'installer leur campement pour la nuit et de démarrer un barbecue très appétissant sous les ordres du très réputé chef Julien Duboué qui était également de la partie. Récemment maman d'un deuxième enfant né en janvier dernier, Laure Manaudou semble donc avoir retrouvé la forme pour l'été et le couple a pu confier ses deux garçons pour aller se détendre au soleil.