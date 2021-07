Laure Manaudou maman : nouvelle photo de son bébé, "l'amour" fou

S'il y a bien une chose que Laure Manaudou protège plus que tout au monde, c'est la vie privée de ses enfants. Très silencieuse lorsqu'il s'agit d'évoquer le fruit de ses entrailles, l'ancienne championne olympique avait laissé son époux Jérémy Frérot annoncer la naissance de leur dernier enfant dans la presse.

D'humeur un peu plus partageuse le dimanche 4 juillet 2021, Laure Manaudou a publié une toute nouvelle photo de son fils, désormais âgé de quelques mois. On découvrait d'adorables petons tous potelés, qui rentrent à peine dans la main de l'ancienne nageuse. "L'amour", écrit-elle simplement en story Instagram. Difficile de faire plus mignon. On remarque également que le bambin était assis dans un siège auto. Une photo capturée juste avant la balade dominicale ?

Pour rappel, Laure Manaudou est devenue maman pour la troisième fois en début d'année. Par le passé, elle avait déjà accueilli une petite fille prénommée Manon (11 ans), née de sa relation passée avec le nageur Frédérick Bousquet, et Lou (3 ans), un fils issu de son mariage avec le chanteur Jérémy Frérot.

Sur Instagram, Laure Manaudou avait partagé plusieurs instants privilégiés avec son nouveau-né. Allaitement, nuits difficiles, post-partum... l'ancienne nageuse ne cachait pas ses joies de replonger dans la maternité, ni même ses "cernes", ses "larmes" et sa "fatigue". "Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile. Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", avait-elle indiqué sur les réseaux sociaux.