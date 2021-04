Laure Manaudou fière : sa "jolie soeur" maman pour la première fois

Malgré les différends qui ont poussé Florent Manaudou et Fanny Skalli à se séparer, la cavalière et la nageuse sont restées très proches. Si proches que la jeune maman est la marraine du fils de Laure Manaudou. "J'ai eu une relation avec Florent Manaudou, nous nous entendons toujours bien. Sa soeur Laure est l'une de mes meilleures amies et je suis la marraine de son fils", confiait-elle à Jump-inside.com en octobre 2020.

Pour rappel, Laure Manaudou est maman d'une petite fille, Manon (11 ans) et de deux garçons, un né en janvier 2021 et Lou (3 ans), qui a pour marraine Fanny Skalli. Pas de doute, les deux nouveaux-nés sont faits pour s'entendre.