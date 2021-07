Florent Manaudou aux J.O : sa compagne Pernille Blume, merveilleux soutien

C'est un couple solide et déterminé qui est arrivé mercredi 21 juillet à Tokyo. A l'occasion des Jeux Olympiques, que tous les sportifs de haut niveau attendaient avec impatience, Florent Manaudou et sa partenaire Pernille Blume ont foulé le sol nippon, bien décidés à ramener l'or à leurs nations respectives ! En effet, la jeune femme de 27 ans est également une athlète olympique : elle est nageuse professionnelle, représente le Danemark et a gagné l'or au 50m nage libre en 2016, durant les JO de Rio, au Brésil. Le petit frère de Laure Manaudou, 30 ans, pourra donc compter sur la présence et le soutien de sa conjointe, Pernille Blume, qui concourt également pour son pays.

Sur Instagram, il a partagé une vidéo de son couple en plein "Covid date" à Tokyo. On peut voir les amoureux à la cantine, en compagnie d'autres sportifs, leurs plateaux-repas orange sur la table. Pernille Blume et Florent Manaudou se font face mais sont séparés par une vitre en plastique. Ils posent alors leurs mains sur cette dernière. Devant cette scène romantique, un de leurs acolytes, Mehdy Metella, membre de l'équipe de France de natation, s'écrie : "Oh c'est mignon !".