Samir Aït Saïd en couple : qui est sa compagne Sandy, la mère de sa fille chérie ?

Non seulement le gymnaste français et porte-drapeau est remis de sa blessure, mais il revient aux Jeux Olympiques plus motivé que jamais, lui qui vient de devenir papa. Soutenu par sa compagne Sandy, Samir Aït Saïd devrait à coup sûr briller sur ses anneaux.

Le grand jour est enfin arrivé : les Jeux Olympiques de Tokyo commencent ce vendredi 22 juillet 2021. Lors de la cérémonie d'ouverture, au côté de "sa pote" judoka Clarisse Abgegnenou, le gymnaste Samir Aït Saïd va jouer les porte-drapeaux avec fierté en tête de la délégation française. Une première pour un athlète de sa discipline. Remis de sa terrible blessure à la jambe survenue lors des JO de Rio en 2016, le sportif de 31 ans compte bien ramener une précieuse médaille à la maison, où l'attendent sa compagne et leur petite fille. Comme le précise le magazine Gala du 22 juillet, Samir Aït Saïd est en couple avec une jeune femme répondant au prénom de Sandy. Tout deux se sont rencontrés à l'Institut national du sport (Insep), alors qu'elle était sparring-partner de taekwondo. La jolie blonde est désormais infirmière libérale. Le couple a récemment fondé une famille en accueillant son premier enfant : une petite fille prénommée Mila, la "petite princesse" du gymnaste. Samir Aït Saïd confie d'ailleurs qu'il était entrain de coucher sa fille lorsqu'on l'a appelé pour lui annoncer qu'il allait être le porte-drapeau, à sa plus grande surprise : "Vous savez que vous ne parlez pas à Renaud Lavilleine, là, vous êtes certaine de ne pas vous être trompée de numéro ?" a-t-il répondu sur le coup.

Après la cérémonie d'ouverture, l'athlète a un premier rendez-vous sur les anneaux, sa spécialité : le concours de qualification prévu samedi 24 juillet, avant la grande finale du 2 août prochain. "Je vais tout faire pour ramener cette breloque pour mon père [Smail, décédé il y a deux ans, NDLR], ma mère Martine aussi, ma soeur Sarah, ma compagne Sandy, ma fille, pour toutes les personnes qui m'ont soutenu..."