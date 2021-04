Florent Manaudou : Sa chérie Pernille Blume durement touchée par la Covid-19

L'échéance arrive. Décalés d'une année, les Jeux olympiques d'été de Tokyo prévus pour cet été comportent encore leurs zones de flou. Comment organiser un si grand évènement dans un tel contexte ? Quels risques pour les athlètes ? En France, la question de la vaccination des sportifs n'est pas encore tranchée. Un véritable casse-tête pour le ministère, entre nombre d'injections nécessaires, temps d'attente entre deux prises et autres calculs approximatifs.

Questionnés par franceinfo le 17 avril 2021, de nombreux athlètes ont donné leur avis sur cette vaccination possiblement obligatoire. Florent Manaudou a concédé ne pas être "un grand fan de vaccins", mais bien vouloir se plier au remède : il voit à quel point sa compagne Pernille Blume souffre de la Covid-19. La championne olympique du 50m nage libre a contracté le virus il y a trois semaines et ne s'en est toujours pas pleinement remise nous apprend le site.

"Je ne suis pas un grand fan de vaccins mais avoir le Covid un mois ou deux semaines avant les Jeux, ce n'est vraiment pas une solution. Il faut peser le pour et le contre, pour l'instant je n'ai pas fait mon choix. Mais je m'orienterai sans doute vers la vaccination, juste pour pouvoir faire les Jeux et participer à ça", a développé Florent Manaudou auprès de nos confrères. Bientôt remise sur pied et peut-être vaccinée avant les Jeux, Pernille Blume devrait s'en sortir sans trop de séquelles.

L'organisation des Jeux olympiques de Tokyo reste encore fragile. De nombreux enjeux sanitaires entrent en compte dans ce pays très attaché au respect du protocole sanitaire. Les organisateurs font désormais face à plusieurs problèmes, notamment ces athlètes qui ne seront qualifiés qu'au mois de juin à cause des retards et autres annulations de compétitions sportives. Ceux-là ne seront pas vaccinés à temps.