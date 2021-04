Teddy Riner : Prépa pour les JO en famille, sa fille Isis le surveille et l'encourage

J-100 avant le début des Jeux Olympiques ! À Tokyo, Teddy Riner tentera de glaner une nouvelle médaille d'or dans sa catégorie poids lourds. Il poursuit donc sa préparation physique auprès de sa famille et peut compter sur le soutien de sa fille.

Teddy Riner avait hâte de retrouver la compétition ! Ce fut chose faite lors du Masters de Doha, au Qatar, où le judoka a remporté l'or. Cap désormais sur Tokyo et les Jeux Olympiques, un événement pour lequel Teddy se prépare en Guadeloupe. Le sportif de 32 ans n'est évidemment pas parti seul : sa compagne Luthna Plocus et leurs deux enfants, Eden et Isis (7 et 2 ans) ont également fait le voyage. Le 7 avril dernier, jour de son anniversaire, l'athlète a fait une petite entorse à son régime en savourant un délicieux gâteau... Mais il s'est vite repris en main, comme le montrent ses dernières publications sur Instagram.

Teddy enchaîne désormais les séances de renforcement musculaire, avec gainage et pompes. Sa fille Isis l'encourage et veille à ce qu'il réalise les bons mouvements.