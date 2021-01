Teddy Riner : 26 kilos en moins, les secrets de sa métamorphose

Cette semaine, Teddy Riner retrouve la compétition ! Il participe aux Masters de Doha, aux Émirats, et poursuit en même temps sa préparation physique pour les prochains Jeux Olympiques. Avec 26 kilos en moins, le judoka français se sent léger et prêt à reconquérir les tatamis.

"J-200 avant les Jeux de @tokyo2020, la prépa s'intensifie et se joue aussi dans l'assiette... au gramme près", écrit @teddyriner sur Instagram. L'athlète de 31 ans prêche par l'exemple et montre à ses plus de 500 000 abonnés le contenu de son régime alimentaire. Ses efforts payent : il a perdu 26 kilos !

"Je n'ai pas été aussi léger depuis les Jeux de Londres [qui s'étaient déroulés en 2012, NDLR] ! Mes nutritionnistes m'ont rééduqué au niveau de la nourriture, une cuisinière me prépare les plats. Je mange équilibré et à heures fixes", a expliqué le judoka défait lors du dernier Paris Grand Slam Judo au Parisien.

Le quotidien révèle que Teddy Riner pèse désormais 139 kg. Il en faisait 9 de plus (148 kg) à l'issue du premier confinement.