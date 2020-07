Teddy Riner : Le judoka a perdu 20 kilos pendant le confinement

Pour ce documentaire, France Télévisions a suivi Teddy Riner pendant un an et demi. Le film devait être diffusé pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, repoussés d'un an à cause du coronavirus. En 2021, le Français de 31 ans tentera de décrocher sa troisième médaille d'or en plus de 100 kilos, après celles de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016.

Même en pleine préparation, Teddy Riner s'accorde de petits moments de répit. En janvier, il s'est amusé avec les joueurs de NBA des Milwaukee Bucks lors du NBA Paris Game 2020, les opposant aux Charlotte Hornets.