Teddy Riner : Son hommage à la gendarme et judokate Mélanie Lemée

Le drame s'est produit le 4 juillet 2020 au soir, non loin d'Agen, dans le Lot-et-Garonne : Mélanie Lemée, jeune gendarme de 25 ans originaire de l'Orne, est morte après avoir été violemment percutée par un véhicule que les forces de l'ordre cherchaient à arrêter, après plusieurs refus d'obtempérer. Au lendemain de son décès, Teddy Riner a rendu hommage à celle qui était une ex-championne de France militaire de judo.

Dimanche, le décuple champion du monde s'est saisi du réseau social pour honorer la mémoire de la gendarme : "Pensées pour Mélanie Lemée, sa famille et ses proches, a-t-il d'abord témoigné. Jeune judokate et gendarme, elle est morte hier dans l'exercice de ses fonctions." Pour accompagner son message, Teddy Riner a partagé une photo de la victime en kimono bleu et ceinture noire. Plusieurs fois sacrée championne nationale chez les plus de 78 kg, Mélanie Lemée avait représenté la France aux Championnats du monde militaires de judo en 2016.