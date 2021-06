Laure Manaudou et sa fille lancent un appel à l'aide pour retrouver leur compagnon

C'est la hantise de tous ceux qui possèdent un compagnon à quatre pattes. Inquiètes, Laure Manaudou et sa fille Manon ont perdu depuis quelques jours leur chat répondant au doux nom de Malau, âgé de six ans. N'ayant plus vu leur chat depuis plus de sept jours, mère et filles sont très anxieuses à l'idée de ne plus retrouver leur chat de race Bengale. Alors pour tenter de trouver enfin la trace de Malau, la sportive a lancé un appel à l'aide sur Instagram.

En légende d'un cliché de Malau posté le 26 juin 2021, elle écrit : "Nous avons perdu notre chat Malau. Ma fille vous demande de nous informer si vous l'avez aperçu" ajoutant que selon elle, le chat devrait se trouver dans les communes de "Gujan-Mestras" ou "La teste" dans le sud-ouest de la France en Gironde. Sur l'image, on aperçoit également l'écriture enfantine de la petite Manon qui donne encore un peu plus d'informations sur son chat : "Malau, enfui le dimanche 20 juin 2021. Mâle de 6 ans. Gentil chat du Bengale, Merci de nous appeler." Espérons que la quête de Laure et de sa fille porte rapidement ses fruits !

Maman de Manon (née en 2010 de ses précédents amours avec Frédérick Bousquet), Laure a aussi deux garçons avec son mari Jérémy Frérot. Depuis leur mariage célébré en 2018, le couple a accueilli Lou, aujourd'hui âgé de 3 ans, ainsi qu'un autre garçon né en janvier 2021. C'est Jérémy qui avait officialisé cette nouvelle lors d'une interview avec le site Magicmaman réalisée lors de la promotion de son album Meilleure vie. Les parents n'ont, pour le moment, pas dévoilé le prénom de l'enfant.