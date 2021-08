Florent Manaudou heureux médaillé et fou de sa belle Pernille : "Je suis fier de nous"

15 photos

Une de plus pour Florent Manaudou. Le nageur français remporte sa quatrième médaille aux JO et envoie un message plein d'amour et de tendresse à sa compagne Pernille Blume, également médaillée.

Juste après sa course, l'ex d'Alizé Lim a été rejoint par sa compagne la nageuse danoise Pernille Blume. Également médaillée chez les femmes dans la même catégorie, la jeune femme de 27 ans a sa part de responsabilité dans le retour en grâce du champion français. Après l'émotion de la médaille et des embrassades en public, Florent Manaudou a tenu une nouvelle fois à féliciter sa chérie, avec qui il est officiellement en couple depuis la Saint-Valentin 2020. Dans une story Instagram de remerciement très émouvante, le nageur a eu une belle pensée pour la danoise : "Quel chance de pouvoir partager ça avec vous et partager ça en live avec Pernille, je suis fier de toi, je suis fier de nous". Un beau message d'amour pour le couple de médaillés, qui va repartir de Tokyo avec des étoiles plein les yeux ! Visiblement ravi de son expérience japonaise, Florent Manaudou a l'air fou de joie. "J'ai pris mon pied. c'était incroyable", écrit-il dans son message accompagné d'une belle photo de lui enveloppé dans un drapeau français après sa victoire. En tout cas, la romance entre Florent et Pernille se poursuit parfaitement et après des JO réussi, nul doute qu'ils sauront profiter dignement d'un repos bien mérité !