Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Baiser, léchouilles et fesses exposées... Folle soirée sans les enfants !

Depuis 2015, Laure Manaudou et Jérémy Frérot vivent une belle histoire d'amour. Ils en partagent de rares instants sur les réseaux sociaux, avec leurs centaines de milliers de followers respectifs. L'ancienne nageuse et son mari ont récidivé mercredi 1er décembre en postant une série de drôles de photos souvenirs d'une folle soirée...

Hier, Laure Manaudou (35 ans) et Jérémy Frérot (31 ans) se sont rendus au Blonde Venus, salle de spectacle située à Bordeaux, donc non loin de chez eux puisqu'ils habitent dans le bassin d'Arcachon. Ils ont assisté au concert de la chanteuse Arlo Parks et en ont publié quelques vidéos dans leurs stories Instagram du jour. Le couple y a également partagé les tirages de clichés pris dans un photomaton.

"À la vie qu'on mène", a commenté Laure Manaudou sur la bande de quatre images de Jérémy Frérot et elle enchaînant les poses dans la cabine photo. Sur une des photos à voir dans notre diaporama, les deux époux s'embrassent à pleine bouche. Une deuxième montre Laure en train de lécher la joue de son compagnon. Sur une troisième, ce dernier se retourne et montre son postérieur, sous les yeux et le sourire de Laure Manaudou.

Au cours de cette soirée musicale, Laure et Jérémy se sont visiblement laissés aller. Ils ont profité d'un instant détente sans leurs enfants, Lou et le petit dernier au prénom toujours inconnu (3 ans et 11 mois). Manon, la fille aînée de Laure née de sa relation avec l'ex-nageur Frédérick Bousquet (11 ans), était également absente.

Récemment, un secret du passé amoureux de Laure Manaudou a été révélé. Dans son autobiographie intitulé Mon destin olympique, Alain Bernard confie avoir eu une relation avec l'ancienne reine des bassins. "L'idée était de jouer cartes sur table. Plus que l'amourette, c'est un contexte que je voulais expliquer", a-il raconté-t-il au journal Var-Matin. Je commençais à prendre confiance en moi, puis Laure m'a jeté comme un malpropre. Mon ego a été touché. Je n'en ai jamais voulu à Laure, ce n'était qu'une histoire de coeur de quelques semaines. J'espère que Laure ne m'en voudra pas non plus d'avoir parlé de sa vie privée et que ça ne fera pas de vagues." Des déclarations qui ne semblent pas du tout atteindre Laure Manaudou !