Laure Manaudou mariée à Jérémy Frérot depuis 4 ans : il lui témoigne tout amour et son admiration !

C'est une histoire qui dure et qui a tout d'un conte de fée. Après avoir été en couple pendant plusieurs années avec le nageur Frédérick Bousquet, Laure Manaudou a retrouvé l'amour en 2015 auprès de Jérémy Frérot. L'attraction a été instantanée et trois ans plus tard, en mai 2018, les deux amoureux ont décidé de se marier. Un an plus tôt, leur fils Lou est né et en janvier 2021, la famille s'est de nouveau agrandie avec la naissance de leur deuxième garçon. Actuellement en pleine tournée pour son dernier album Meilleure vie, le chanteur, qui vient de fêter ses 32 ans, a trouvé le temps de fêter, un peu en avance, les 4 ans de son mariage avec l'ancienne star de la natation.

C'est sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 185 000 abonnés, que Jérémy Frérot a dévoilé quelques photos de ce beau moment à deux avec sa femme (voir le diaporama). Mise en ligne dans sa story hier soir, la première photo montre ​​la grande soeur de Florent Manaudou dans un restaurant très chic, en train de sourire, voire de rigoler puisqu'elle se cache la bouche avec la main. Coupe de champagne sur la table, l'ancien membre du duoFréro Delavega annonce la couleur : "4 ans de mariage", ajoute-t-il sur la photo.

Jérémy Frérot toujours sous le charme de sa nageuse

Il poursuit dans sa seconde story en déclarant tout son amour et son admiration pour celle qui partage sa vie. Heureux et visiblement comblé, Jérémy Frérot vient donc de passer 4 ans de mariage, "avec elle...", comme il l'ajoute en reprenant une publication postée par Laure Manaudou et qui rappelle son incroyable médaille d'or olympique aux Jeux olympiques d'Athènes, à seulement 17 ans. "J'ai l'air malin avec mes petites chansons...", lance-t-il sur le ton de la blague. Très amoureux, le chanteur a publié une dernière photo de sa femme lors de ce beau dîner romantique au restaurant. Il y a ajouté un petit personnage en gif qui envoie plein de coeurs à celle qu'il aime.

Une très belle soirée pour Jérémy Frérot et Laure Manaudou, qui célèbrent comme il se doit les 4 ans de leur magnifique mariage qui s'était déroulé dans les Landes !