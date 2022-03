Laure Manaudou : Adorable photo et petit tacle pour les 32 ans de son mari Jérémy Frérot !

Depuis leur rencontre en 2015, Laure Manaudou et Jérémy Frérot vivent une romance sans encombre et ils le prouvent chaque jour sur leurs réseaux sociaux où ils n'hésitent pas à partager des moments de vie. L'ancienne championne olympique a déjà connu l'amour par le passé, notamment au côté de Frédérick Bousquet avec qui elle a eu une fille, mais sa relation avec le chanteur semble faite pour durer. Ensemble, ils ont eu deux garçons, Lou né en 2017 et le petit dernier, né en janvier 2021 et tout semble aller pour le mieux pour la petite famille.

Ce 17 mars, c'est une journée très particulière pour Jérémy Frérot puisqu'il fête ses 32 ans ! Pour l'occasion, la soeur de Florent a décidé de publier une petite story toute mignonne pour célébrer ce beau moment. Sur la photo, on peut voir son amoureux assis sur un skateboard avec le petit dernier assis sur ses cuisses. Une belle journée en famille et au soleil et un joli message de la part de Laure Manaudou : "Happy Birthday à l'homme de ma vie". Mais visiblement, la photo ne date pas d'aujourd'hui puisque les deux amoureux ne passent pas leur journée ensemble, comme l'ancienne sportive de 35 ans le fait bien comprendre par la suite.

Jérémy toujours en tournée pour son anniversaire

Déçue de ne pas pouvoir être avec Jérémy pour fêter ce bel évènement, elle ajoute après cette belle déclaration d'amour que "pour la 7e année consécutive", ce dernier "est en tournée le jour de son anniversaire". Un petit tacle à son chéri, mais tout cela ressemble plus à une petite taquinerie puisqu'elle ajoute le hashtag "mamansolo" suivi de l'emoji qui pleure de rire.

Toujours aussi amoureuse de son compagnon, Laure Manaudou aurait certainement aimé être en sa compagnie pour fêter son anniversaire. Occupé par sa tournée, Jérémy Frérot n'a pas pu être présent, mais on imagine que leur retrouvailles n'en seront que plus belles !