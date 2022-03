Laure Manaudou vit sa "meilleure vie" auprès de Jérémy Frérot : photo complice du couple

Jérémy Frérot a largement transformé l'essai. Après la fin du duo à succès Fréro Delavega, le chanteur a réussi sa mue en solo et, actuellement, il est en tournée dans toute la France pour présenter sur scène son deuxième album. Mercredi 9 mars, il faisait escale à Marseille et n'avait pas fait le déplacement tout seul.

Alors qu'il devait donner un concert à la salle Le Moulin, Jérémy Frérot a pu partager son escale marseillaise avec sa femme Laure Manaudou ; celle-ci a vécu plusieurs années ici, où elle s'entraînait au Cercle des nageurs, avant d'accepter de déménager au bassin d'Arcachon, sur les terres familiales de son amoureux. Dans la story de son compte Instagram, l'ex-star de la natation a partagé une tendre photo d'elle et de son mari, en sortie bateau sous un beau ciel bleu. En commentaire, elle écrit : "Meilleure vie." Un double sens puisqu'elle évoque son doute son bonheur avec son compagnon mais aussi un clin d'oeil au titre du dernier disque de Jérémy Frérot.

Le chanteur âgé de 31 ans, qui est devenu papa à deux reprises avec sa femme, était heureux de retrouver l'ambiance marseillaise. Sur Instagram, lui aussi a partagé des photos et vidéos de cet arrêt de sa tournée. On a pu le voir se jeter dans la foule et être relevé par des spectateurs ! Parmi les convives de ce show ? Un certain... Florent Manaudou. Ce dernier entretient de chaleureux rapports avec son beau-frère.

La famille, c'est d'ailleurs sacré pour le clan Manaudou. Jeudi 10 mars, prolongeant son séjour à Marseille, Laure pouvait ainsi être vue en fin de journée dans les tribunes du stade Vélodrome. Elle s'est prise en photo avec son autre frère, le discret Nicolas, aîné de la fratrie et entraîneur. Le duo a pu assister au match de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le FC Bâle. Un 8e de finale remporté par l'équipe marseillaise sur un score de 2 à 1. Nul doute que Laure, véritable star tricolore des bassins au palmarès incroyable composé de 127 médailles dont 86 en or, enseignera à ses enfants sa passion du sport en grandissant !