Jérémy Frérot installé à Arcachon : "Laure a été moteur", confidences sur leur départ de Marseille

A 31 ans, Jérémy Frérot est un homme comblé ! Non content de mener une belle carrière solo, il est aussi épanoui dans sa vie intime. Marié à l'ancienne nageuse Laure Manaudou, il a eu deux enfants avec elle. La petite famille a trouvé refuge au bassin d'Arcachon après avoir habité plusieurs années à Marseille.

C'est dans les pages du magazine Nous Deux que Jérémy Frérot se confie sur ce déménagement sur les terres de sa jeunesse. "Au moment de devenir père, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'offre à mon enfant la vie que j'avais adorée. Ma femme n'a pas été difficile à convaincre, elle a même été moteur en me demandant de venir vivre ici. Les allers-retours dans la région, pour voir ma famille, lui avaient permis de découvrir et d'apprécier le coin", confie-t-il. Auparavant, le chanteur avait vécu jusqu'à ses 20 ans sur le bassin d'Arcachon avant de partir pour Paris où il y restera quatre ans, période pendant laquelle il formera notamment le duo Fréro Delavega. Puis, il avait pris la direction de Marseille, pour quatre nouvelles années.

Jérémy Frérot, devenu papa pour la première fois d'un petit garçon en juillet 2017 puis d'un second en janvier 2021, a détaillé ce qui lui-même avait tant aimé dans ce coin de France : "la nature très présente", "le rythme des saisons" et la possibilité d'un "cadre et un mode de vie sains". Malgré tout, le jeune homme n'en oublie pas sa carrière et, dès le mois de mars 2022, il sera ainsi en tournée sur les routes de France avec le Meilleur Tour. "Je pars, c'est mon métier et mes enfants le savent. Je ne pense pas qu'ils me rejoindront mais, en général, je m'arrange pour rentrer toutes les semaines", précise l'interprète des tubes Tu donnes et Un homme.

