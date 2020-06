Laure Manaudou : Retrouvailles avec ses frères à Marseille après "une éternité"

Le coronavirus et les règles strictes du confinement avaient tenu Laure Manaudou éloignée de ses proches pendant plusieurs mois. L'ancienne nageuse a enfin pu retrouver les siens et n'a pas caché sa joie ! Sur Instagram, la star des bassins a posté une tendre photo.

Lundi 22 juin 2020, sur son compte suivi par 143 000 fidèles, Laure Manaudou a donc posté une photo d'elle la représentant aux côtés de ses frères : Florent Manaudou et le discret Nicolas Manaudou. "Quand 6 mois est une éternité. Family love", a commenté en légende la médaillée olympique aujourd'hui âgée de 33 ans. Une photo prise sous le soleil de Marseille, au restaurant-bar La Piscine sur le Vieux-Port.

Un établissement lancé il y a quatre ans par le nageur Florent Manaudou avec trois complices "Jean-François, Momo et Yohann" et la cheffe Georgiana, avait-il confié au site Le Grand Pastis. Le sportif de 29 ans s'est installé à Marseille dans le 6e arrondissement où il acheté un appartement qu'il partage désormais avec son amoureuse Pernille Blume. "Comme tous les sportifs, j'aime les challenges, ce restaurant en est un", ajoutait-il. Sans doute partage-t-il ses conseils et recettes avec son beau-frère Jérémy Frérot, lui aussi à la tête d'un restaurant, Le Pestacle, sur le bassin d'Arcachon.

Dans une story permanente de son compte, Laure Manaudou a aussi posté d'autres photos d'elle en famille, notamment avec son frère Nicolas, entraîneur de natation de 34 ans. L'ex-championne s'est ainsi réjouie de pouvoir profiter de ses nièces Rose et Romy et de son neveu Soan. Elle a également indiqué avoir depuis pris la direction de l'Ardèche avec son frère Florent et ils multiplient les séances de sport. Tous deux ont également retrouvé leur papa, Jean-Luc Manaudou.