Laure Manaudou et Jérémy Frérot s'offrent de magnifiques vacances avec leurs enfants dans un lieu paradisiaque

L'heure des vacances a sonné pour de nombreux enfants et Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot ont décidé de leur offrir un sacré beau voyage ! Après une longue et fatigante tournée qui a vu le chanteur de 32 ans faire le tour de France avec son dernier album Meilleure Vie, il était temps de prendre une pause. Avec sa femme, l'ancienne star de la natation de 35 ans, ils ont mis les voiles avec leurs enfants en direction d'une île très célèbre pour son cadre paradisiaque et ils n'ont pas hésité à en faire profiter leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

Jérémy Frérot, suivi par plus de 185 000 abonnés sur Instagram, a alimenté sa story hier et il a rapidement fait comprendre où la petite famille était partie. Après une première photo où on le voit dans une forêt luxuriante derrière un gros jet d'eau, l'ancien membre du groupe Fréro Delavega indique qu'il se trouve actuellement en Guadeloupe. Il profite d'ailleurs de l'incroyable richesse de la nature pour faire une petite blague à un célèbre acteur. "Pierre Niney, ton costume est en Guadeloupe... #feuilleman", écrit-il sur une photo où il se trouve derrière une énorme feuille. Une référence à une blague faite par l'acteur de 33 ans dans une vidéo de McFly et Carlito.

Selfie avec les flamants roses et blagues à son fils

Le mari de Laure Manaudou continue son périple par une belle rencontre avec les flamants roses et visiblement il a un petit historique avec eux. "Ils me suivent !!", écrit-il sur son selfie. D'humeur blagueuse, il en profite ensuite pour faire des petites blagues mignonnes à son fils Lou. "Je fais ce que je veux avec mes gosses... C'est surtout les seuls qui m'écoutent. Pour l'instant" écrit Jérémy Frérot sur une vidéo où il fait semblant de connaître le nom d'un arbre alors qu'il vient tout juste d'en lire le nom... Il continue de rigoler de l'innocence de son fils sur la vidéo suivante en lui faisant croire qu'un QR code installé le long de la visite est une chose qui ne pousse qu'en Guadeloupe (les vidéos et photos sont à retrouver dans le diaporama) !

Le chanteur finit sa belle balade familiale par un selfie au milieu de magnifiques fleurs et il en profite pour faire un clin d'oeil à une de ses chansons, Tant que resteront les fleurs. De son côté, Laure Manaudou s'est montrée plus discrète puisqu'elle a simplement posté une photo d'elle et son fils Lou à la plage, datée du 17 avril dernier.

De superbes vacances pour les deux amoureux, qui profitent à fond des richesses de la Guadeloupe en compagnie de leurs enfants !