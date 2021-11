McFly et Carlito : Tapis rouges avec leurs femmes aux NRJ Music Awards !

Leurs coeurs ne battent pas que pour la musique. David Coscas et Raphaël Carlier, les deux membres du duo d'humour et de chansons McFly et Carlito, sont heureux sur scène comme ailleurs. Chacun a trouvé chaussure à son pied, en amour, et ça tombe bien ! Le samedi 20 novembre 2021, les grands copains sont venus accompagnés au Palais des Festivals de Cannes pour assister à la 23e cérémonie des NRJ Music Awards. Pour cause ! Les deux artistes, connus pour les facéties qu'ils partagent sur YouTube, sortent très prochainement leur premier album, Notre meilleur album, le 10 décembre 2021.

Le saviez-vous ? Ni McFly, ni Carlito n'est un coeur à prendre ! Le premier est en couple avec une certaine Tiffany, naturopathe et professeur de yoga depuis 2013, et il a eu, avec elle, deux enfants baptisés Stella et Néo. Quant à son compère de tous les jours, il mène un joli quotidien avec Érika Fleury, ex membre du groupe Whatfor - Popstar saison 2 - et soeur d'Ornella Fleury, avec qui il vient de fêter ses deux ans de mariage. Les tourtereaux, en couple depuis dix ans, sont également parents de deux garçons : Etienne et Jonah. Quelle jolie grande famille...

Retour sur la polémique TikTok Girl

Mcfly et Carlito sont entourés de femmes mais ce fait ne les a, hélas, pas préservés d'un récent bad buzz sous fond de sexisme. Le 5 novembre 2021, les deux vidéastes ont révélé au public un drôle de titre, TikTok Girl, sur lequel ils chantent avec un accent country et dénoncent les jeunes filles qui portent des "crop-tops Jennyfer" et laissent "entrevoir" leurs jambes sur le réseau social. Une tirade qui n'a pas trouvé écho auprès du public, et qui leur a valu de lourdes remontrances. "On a évidemment lu toutes vos critiques, ont-ils alors précisé. On note la bienveillance et le respect de la part d'une grande partie de notre communauté, c'est vraiment appréciable. Les chansons peuvent déplaire, c'est le jeu. Concernant les polémiques, la plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes. Si certain.e.s ont mal reçu TikTok Girl, ça veut dire qu'on peut/doit s'améliorer encore, c'est notre job et on va gérer ca." Sous la surveillance de Tiffany et Erika, peut-être ?